Morre no Rio o jornalista José Paulo da Silva

J. Paulo chefiou a redação da sucursal Rio do Estado, onde trabalhou entre 1988 e 2000, e também foi diretor executivo do jornal de A Crítica, de Manaus. Como repórter do Jornal do Brasil, nos anos 80, o jornalista, que era negro, escreveu em setembro de 1982 reportagem sobre sete trabalhadores também negros detidos numa batida policial, e que, em vez de algemados, foram conduzidos amarrados pelo pescoço, como é retratado em gravuras de escravos do século XIX. A imagem rendeu o Prêmio Esso de fotografia a Luiz Morier.

Em nota, o Núcleo de Imprensa do Governo do Estado lamentou a morte de J. Paulo, que desde 2007 integrava a equipe de assessores. O corpo do jornalista foi enterrado na tarde de hoje no Cemitério São João Batista, em Botafogo.