Morre o historiador Jacob Gorender Morreu nesta terça-feira, aos 90 anos, um dos maiores historiadores do País, Jacob Gorender. Ele estava internado no Hospital São Camilo e o enterro será realizado no cemitério israelita do Butantã. Autor de clássicos da historiografia brasileira, como "O Escravismo Colonial", de 1978, e "A Burguesia Brasileira", de 1981, Gorender participou de acontecimentos marcantes da história do Brasil.