Morre um dos assassinos do guitarrista do Detonautas Um dos assassinos do guitarrista do grupo Detonautas, Rodrigo Netto, numa tentativa de roubo de carro em 2006, morreu em confronto com a Polícia Militar da cidade do Rio de Janeiro, na segunda-feira de carnaval, dia 15. Segundo informações do 22º Batalhão da Polícia Militar, Rogério Allan Aguiar Gomes foi perseguido da Vila Isabel - onde ocorreu o roubo de um veículo - até Benfica, onde o confronto ocorreu, informou a PM. Benfica é região de atuação do 3º BPM.