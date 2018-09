Morte em plataforma do metrô causa transtornos

Uma das plataformas ficou fechada entre as 21h33 e as 23h30, obrigando os usuários a utilizar uma segunda plataforma que começou a operar nos dois sentidos, após um homem, de 46 anos, segundo a Delegacia do Metrô (Delpom), se jogar na via férrea e ser atropelado pela composição.

Internautas que estavam na estação e entraram em contato com o Twitter @estadão chegaram a informar que a vítima era uma mulher e que a mesma teria passado mal antes de cair na via e ser atropelada, morrendo no mesmo local, mas, somente às 5h15 desta manhã, a polícia forneceu informações sobre a vítima e a causa da morte.

Com o fechamento de uma das plataformas, os usuários enfrentaram um maior acúmulo de pessoas tanto na estação Barra Funda como na estação Marechal Deodoro, pois o intervalo entre as composições aumentou de dois para três minutos.