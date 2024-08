Pedro Miranda, repórter do ‘Estadão’, morre aos 28 anos em Petrolina

Formado em Jornalismo pela Universidade do Estado da Bahia (Uneb) e com experiência em reportagem local e em redes sociais, o pernambucano logo se destacou no curso e foi convidado a trabalhar no Estadão sem sair de Petrolina. A responsabilidade não era pouca. Durante a madrugada, ele ficava responsável pelas notícias importantes que ocorressem no Brasil e no mundo. Atualizava a homepage, se fosse preciso. Enviava notificações aos leitores, alertava os demais jornalistas da redação em casos mais graves.

Ontem mesmo, foi por ele que o leitor do Estadão ficou sabendo que as forças de segurança da Áustria haviam apreendido produtos químicos na casa do jovem suspeito de planejar um atentado aos shows da cantora Taylor Swift. Na segunda-feira, tinha sido Pedro a nos informar sobre o colapso histórico na Bolsa de Tóquio, sobre os protestos com mais de 90 mortos em Bangladesh, sobre a morte do músico e maestro Caçulinha. Uma versatilidade ímpar.