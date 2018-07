Motorista de ônibus passa mal e atropela ciclista no DF Um ciclista morreu atropelado por um ônibus, na manhã de hoje, perto do balão de acesso do Riacho Fundo, no Distrito Federal. Segundo o Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTrans), o motorista do ônibus passou mal e perdeu o controle do veículo, que acabou atingindo o ciclista, ainda não identificado, pois não portava documentos.