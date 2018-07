Motorista invade praça e mata 2 pessoas em São Paulo

Helena Munhoz Veiga, de 56 anos, e seu filho Ismael Munhoz Veiga Júnior, de 28 anos, morreram. Eles moravam em São Paulo e estavam na cidade com familiares para o feriado de Páscoa. Outro filho da vítima ficou ferido e foi levado para o Hospital Augusto Camargo, em Indaiatuba. Dois cachorros que estavam com a família também morreram, segundo a polícia. Outras duas vítimas permaneciam internadas em estado grave.

O motorista ficou preso nas ferragens do carro, um Passat, e foi levado para o hospital. Na tarde desta sexta-feira ele foi levado para a cadeia do 2º Distrito Policial, em Campinas. A polícia colheu sangue do condutor para analisar se ele estava alcoolizado e vai investigar se ele participava de um racha.