Motorista que bebeu e causou seis mortes sai da prisão O comerciante Fábio Hiroshi Hattori, de 27 anos, que atropelou doze jovens e causou a morte de seis na saída de uma rave, em Sorocaba (SP), foi libertado na tarde desta quarta-feira. Ele dirigia embriagado. Preso após o acidente, no último dia 6, ele cumpria prisão preventiva no presídio de Tremembé, no Vale do Paraíba.