Motoristas enfrentam lentidão nas estradas paulistas O motorista que viaja na manhã deste sábado vai enfrentar dificuldades nas estradas que ligam São Paulo a Minas Gerais, à região Sul do País, ao Rio de Janeiro e ao litoral sul do Estado. Conforme boletim da concessionária de administra a Rodovia Fernão Dias, há ponto de parada no sentido Minas Gerais, ao redor de Mairiporã, e os viajantes vão encontrar trânsito intenso dos quilômetros 72 ao 7. No sentido São Paulo, o fluxo é normal. A concessionária espera que entre a sexta-feira e este sábado, cerca de 130 mil veículos saiam de São Paulo e 90 mil deixem Belo Horizonte.