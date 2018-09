Movimento é tranqüilo nos principais aeroportos do País O movimento na manhã de hoje é tranqüilo nos principais aeroportos do País. De acordo com boletim da Empresa Brasileira de Infra-estrutura Aeroportuária (Infraero), até as 11 horas, foram realizadas 706 decolagens nos aeroportos brasileiros. Do total, 7,6% dos vôos partiram com atraso superior a uma hora e 21 (ou 3,0%) foram cancelados. Os aeroportos de São Paulo, onde foi estabelecido ponto facultativo nesta sexta-feira que sucedeu o feriado do Dia da Consciência Negra, os índices de atraso e cancelamento são baixos. No aeroporto de Guarulhos, das 80 partidas programadas, apenas quatro aconteceram após o horário previsto e três foram anuladas, enquanto em Congonhas, dos 78 vôos, houve dois atrasos e cinco cancelamentos. No Rio de Janeiro, onde hoje também estão fechadas as repartições públicas, 53 vôos partiram do aeroporto do Galeão, e 23 do Santos Dumont. Não houve registro de atrasos ou cancelamentos.