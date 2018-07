Movimento Passe Livre protesta na Av. Paulista

De acordo com o MPL, a manifestação de hoje não apenas relembra o aniversário de um ano da revogação dos reajustes nas tarifas de ônibus, trem e metrô em São Paulo, que foi influenciada pelas manifestações de junho de 2013. Também insiste na busca pelo valor gratuito das passagens para a população.

No site do movimento, a programação trazia a informação de que a manifestação começaria exatamente na esquina da Paulista com a Consolação e seguiria até a Marginal Pinheiros. Lá, eles prometeram "construir uma festa" que represente o modelo do MPL de cidade: "pelo povo e para o povo".