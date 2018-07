MP-RJ vai recorrer de decisão que soltou policiais O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MP-RJ) vai recorrer da decisão da 7ª Câmara Criminal no julgamento do habeas corpus que determinou a revogação da prisão preventiva dos 40 réus, entre policiais civis e militares, presos na Operação Guilhotina, da Polícia Federal (PF), realizada em fevereiro.