MPF recorre ao STJ contra absolvições de controladores

SÃO PAULO - O Ministério Público Federal (MPF) entrou com recurso no Superior Tribunal de Justiça (STJ) contra a decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região que absolveu dois controladores de voo no caso do acidente do voo 1907 da Gol.

O juiz de primeira instância havia decidido pela absolvição deles e dos pilotos do Legacy que bateu no Boeing. O acidente causou a morte de 154 pessoas. O MPF apelou ao TRF1, que entendeu que foi prematura a absolvição sumária dos pilotos, mas manteve a dos controladores.