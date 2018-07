MST deixa Ministério e se reúne com governo amanhã

A reunião, que será realizada no Centro Cultura Banco do Brasil, em Brasília, onde funciona temporariamente a Presidência da República, só foi agendada pelo governo com a condição de que o MST desocupasse também os prédios públicos que invadiu, hoje, em 12 Estados. Segundo informação da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), só não foi desocupado o prédio público invadido no Rio Grande do Sul. Desde as 9h30, cerca de 3 mil manifestantes, segundo estimativas do MST, ocuparam o saguão do Ministério Fazenda e arredores, com ameaças de invadir o prédio todo caso as reivindicações não fossem atendidas.

No final da tarde, a Justiça emitiu um ofício com ordem de desocupação imediata, o que só ocorreu após o governo garantir a reunião de amanhã. Os militantes passarão a noite no Estádio Mané Garrincha e a sua retirada é acompanhada por policiais militares. A manifestação em Brasília foi pacífica, sem incidentes graves, na avaliação da PMDF. Um policial foi levemente ferido no momento da ocupação do prédio do Ministério da Fazenda.