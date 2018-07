Mulher de deputado rouba gato em casa de amante de marido

A ex-esposa de um deputado britânico foi sentenciada a nove meses de prisão, a serem cumpridos em liberdade, por roubar um filhote de gato da casa da amante de seu então marido.

Câmeras de segurança captaram Christine Hemming invadindo a residência de Emily Cox, em setembro do ano passado. Ela saiu da casa levando o filhote de quatro meses de idade, Beauty.

Christine diz não lembrar do que ocorreu, afirmando que o gato desapareceu pouco depois de sua captura. Ele não foi mais visto.

O deputado liberal-democrata John Hemming se casou com Christine em 1981, com quem tem três filhos. A esposa soube do caso com Emily, com quem o legislador tem uma filha de seis anos, por 11 anos.