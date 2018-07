Multidão lota Copacabana à espera do início da vigília Milhares de pessoas lotavam, no meio da tarde deste sábado, a praia de Copacabana, onde esperam o início da vigília, evento mais aguardado da Jornada Mundial da Juventude e que costuma reunir milhões de fiéis em todas as edições. É tanta gente que mesmo caminhar pela Avenida Atlântica é um desafio. Andar pela praia, quase impossível.