Museu de Londres faz imagens em 3D de visitantes

O Museu da Ciência em Londres está oferecendo aos visitantes a oportunidade de fazer a imagem do próprio rosto em 3D.

O rosto dos visitantes é fotografado simultaneamente por nove câmeras e um software modifica estas imagens para reproduzir o rosto em 3D.

Os visitantes podem girar a imagem, olhando o rosto por trás, pelo alto e pelos lados.

Os pesquisadores vão montar um grande banco de dados com as imagens captadas. Quanto maior o número de rostos em 3D, melhor compreensão eles terão do rosto humano e de toda sua variedade.

Isso pode significar melhores tratamentos para crianças que nascem com problemas na face ou pacientes que precisam de cirurgia de reconstrução de face. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.