Museu espanhol exibe joias feitas por mestres da arte

Uma mostra inaugurada nesta quinta-feira no Museu Nacional de Arte da Catalunha, em Barcelona (nordeste da Espanha), destaca joias produzidas por alguns dos mais conhecidos gênios da arte moderna.

A exposição Joias de Artista - do Modernismo à Vanguarda traz 340 objetos, entre relógios, broches, pulseiras, medalhas e pingentes de valor incalculável, feitos por artistas como Salvador Dalí, Pablo Picasso, Auguste Rodin, George Braque, Marx Ernst e Man Ray, entre outros.

Criadas quase todas no início do século 20, as joias representam uma tentativa de fusão de técnicas, estilos e materiais, para "explicar a beleza sem fazer distinções", como descrevera o arquiteto austríaco Otto Wagner.

Além de exibir criações únicas, jamais expostas juntas, a mostra pretende explicar a trajetória do modernismo por meio da relação entre joias e obras de arte.

Foi principalmente a partir da década de 30 que o movimento Art Nouveau abriu o caminho para as peças chamadas de "microesculturas", onde se destaca o Olho do Tempo (1949), de Salvador Dalí: um relógio de 4 cm x 6 cm x 1,7 cm em platina, rubis e diamantes.

A exposição Joias de Artista ficará aberta ao público até 13 de fevereiro de 2011. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.