Músico recupera violino levado por travestis

As insistentes chamadas fizeram Hanry interromper o ensaio com uma orquestra sinfônica para atender o celular, na quinta-feira, às 21 horas. Do outro lado da linha, uma voz masculina avisou: "Estou com seu violino. Vou deixá-lo na segunda praça depois da Rua Itajubá". O local fica nas proximidades do Cemitério do Araçá, na zona oeste.

Hanry e o sogro deixaram Santo André, onde moram, e foram à São Paulo recuperar o violino. O sogro do músico pediu para um policial aposentado acompanhar os dois, caso houvesse sinal de perigo ao redor da praça. "Deu tudo certo. Não tinha ninguém na praça. O violino estava no estojo, intacto, junto com dois arcos", conta o jovem de 25 anos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.