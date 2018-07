Nadal perde para Soderling na estreia O espanhol Rafael Nadal perdeu ontem por 2 sets a 0 (duplo 6/4) para Robin Soderling, em Londres, na sua estreia do ATP Finals. Foi a segunda vez seguida que Nadal perdeu para o sueco. Hoje, Roger Federer enfrenta Andy Murray, pela segunda rodada do torneio. Ambos venceram a primeira no domingo.