Nenhum brasileiro está na lista de influentes da 'Time' A lista anual dos mais influentes da revista norte-americana "Time" de 2014, divulgada nesta quinta-feira, 24, traz quatro sul-americanos, mas nenhum brasileiro. A única participação do País é com o ex-jogador de futebol Pelé, que não aparece na lista, mas escreveu o perfil do português Cristiano Ronaldo, eleito um dos 100 mais influentes. No ano passado, o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Joaquim Barbosa, e o chefe de cozinha Alex Atala estavam entre as personalidades mais importantes do mundo.