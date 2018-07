Ney Latorraca é transferido para quarto O ator Ney Latorraca teve alta na manhã deste sábado, 1º, da Unidade de Terapia Semi-Intensiva do hospital onde está internado desde o dia 25 de outubro. Ele foi transferido para o quarto e, segundo o boletim médico, seu estado de saúde está em plena recuperação. O ator deu entrada na Casa de Saúde São José, no bairro do Humaitá, na zona sul do Rio de Janeiro, após um quadro de obstrução e inflamação nas vias biliares.