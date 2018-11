Niterói tem pior tragédia em 49 anos, diz prefeito Subiu para 118 o número de mortes provocadas pela chuva no Estado do Rio de Janeiro devido à chuva dos últimos dias, segundo informações do Corpo de Bombeiros. As equipes retiraram o corpo de mais uma vítima de desabamentos no Rio e de outras quatro em Niterói, cidade que lidera o número total de vítimas, com 58.