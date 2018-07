No feriado, 37 morrem nas rodovias paulistas As rodovias paulistas registraram 37 mortes durante o feriado do Dia da Consciência Negra - aumento de 8% em relação ao ano passado. Foram 1.061 acidentes e 593 pessoas feridas. De acordo com a Secretaria Estadual dos Transportes, houve, no entanto, queda de 2,2% no índice de feridos e de 3% no número de acidentes.