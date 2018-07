No Rio, assalto a motorista causa correria em Realengo

Segundo informações iniciais da Polícia Militar, por volta das 15h30 dois homens em uma moto atiraram contra um motorista, perto da escola. O homem havia acabado de sacar cerca de R$ 300 de uma agência bancária da região. Os bandidos deram dois tiros, um deles no pneu do carro, o que fez com que o veículo parasse.

Os criminosos fugiram levando o dinheiro, documentos, um cordão de ouro e o celular do motorista, que ficou ferido e foi levado para o Hospital Estadual Albert Schweitzer.