No Rio, bombeiros realizam novo protesto por reajuste Os bombeiros do Rio de Janeiro, em campanha salarial desde abril, voltam a acampar a partir de hoje em frente à escadaria da Assembleia Legislativa (Alerj). Os manifestantes, que tinham deixado o local após a libertação dos 431 militares detidos na ocupação do quartel central da corporação, informaram nesta tarde que vão permanecer ali até que sejam recebidos pelo governo do Estado.