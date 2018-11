NY realiza torneio de comer cachorro-quente

Há mais de 90 anos, um restaurante em Nova York, nos Estados Unidos, promove anualmente um campeonato anual de comer cachorros-quentes.A competição acontece sempre no dia da Independência americana, o 4 de julho.Entre os principais competidores estão o hexacampeão Takeru Kobayashi, do Japão, que pesa pouco mais de 55 quilos e o atual campeão, o americano Joey Chestnut, com 95 quilos.Os dois se apresentaram ao público na quinta-feira, um dia antes do tradicional campeonato.O campeonato acontece desde 1916 no dia da Independência dos Estados Unidos, e é promovido pelo restaurante Nathan's, em Coney Island, atraindo milhares de espectadores.BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.