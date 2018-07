O CRI-CRÍTICO Diário mal-humorado

Eu não moro em Alphaville e nem tenho carro. Portanto, para me deslocar até lá, precisa valer mesmo a pena. Acho o Cinépolis do shopping Iguatemi Alphaville um bom cinema. Mas sempre pode ser melhor, para garantir a viagem. Fui cedo, no último domingo. Quando cheguei, a lona que cobre a entrada ainda estava fechada. Não gosto de comprar o ingresso em cima da hora. Por isso chego cedo aos lugares. Assim posso escolher com calma o que ver. E eu não sou o único, pois muitos frequentadores aguardavam ansiosos na porta. Sugiro colocar aqueles terminais de autoatendimento do lado de fora, nos corredores do shopping. Assim, quem for às primeiras sessões já pode se adiantar. E quando abrirem o complexo, é bom que tudo já esteja funcionando (inclusive a pipoqueira). Sobre a equipe, vale ressaltar que todos são atenciosos e cordiais - sorridentes, até. Vi 'Dezesseis Luas', na sala 4. Há salas de luxo.

As normais, porém, já são confortáveis e bem equipadas. Lamentei apenas que a vedação não funcionasse. Às vezes, ouvia-se o som de explosões do filme vizinho (provavelmente, do novo 'Duro de Matar').