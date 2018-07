O CRI-CRÍTICO - Diário mal-humorado

Quando um leitor reclamou que eu só ia aos cinemas durante a semana, fora dos horários mais lotados, ele provavelmente não conhecia o multiplex da Cine Araújo no shopping Campo Limpo. Por lá, dia cheio é segunda-feira, quando os preços dos ingressos caem pela metade. Há duas semanas, fui visitar o lugar e encontrei-o bastante movimentado. Continuação da praça de alimentação, o saguão estava um pouco bagunçado. A maior dificuldade era na bilheteria, onde só aceitavam dinheiro. Havia muitas famílias numerosas. E não é todo pai que sai de casa com tanto dinheiro para ver um filme com os filhos. Essa garotada toda, aliás, era responsável pelas pipocas espalhadas no chão por toda parte. E também por lotar a sessão de 'A Era do Gelo 4'. Já fui algumas vezes ao complexo, mas esta foi a primeira na sala 4, que leva o prestigiado selo THX, criado para atestar a qualidade de salas do mundo todo. Principalmente, em relação ao som. Por isso, achei um desperdício o certificado ser usado para um cinema que só passa filmes dublados. Também me frustrou o mau estado das poltronas, com o forro encardido.