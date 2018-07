Obama deve arrecadar milhões com evento na casa de Clooney

WASHINGTON - Logo após declarar seu apoio ao casamento homossexual, o presidente norte-americano, Barack Obama, seguiu rumo ao oeste nesta quinta-feira, 10, para uma maratona de arrecadação de fundos políticos que culminará em um evento de milhões de dólares na casa do astro de Hollywood George Clooney.

A campanha de Obama conquistou mais apoio com as propagandas sobre Clooney, encorajando os fãs a doar até mesmo 3 dólares online em troca da chance de conhecer a estrela de cinema e o presidente em Los Angeles.

O entusiasmo sobre o evento, no entanto, surgiu antes da revelação de Obama sobre o casamento gay. O presidente declarou na quarta-feira que acredita que casais de homossexuais devem ser autorizados a se casar, uma posição que provavelmente terá boa aceitação entre a multidão de Hollywood que deve encher a residência de Clooney.

Os ingressos para o evento de arrecação de fundos na casa do ator vencedor do Oscar custam 40.000 dólares e 150 pessoas vão participar, disse um oficial da campanha, colocando o valor total de arrecadação apenas com os presentes em 6 milhões de dólares.

Alguns meios de comunicação relataram que mais de 12 milhões de dólares seriam levantados, citando o sorteio online. A campanha oficial disse que não iria liberar os valores em dólares do sorteio e todas as projeções acima de 6 milhões de dólares eram especulativas.

Antes de sua parada na Califórnia, Obama vai comandar dois eventos de arrecadação de fundos em Seattle, Washington.

Um brunch com 70 partidários com ingressos custando 17.900 dólares resultará em 1,25 milhão de dólares líquidos para os democratas e a campanha de Obama, enquanto uma recepção com 1.800 convidades pagantes, a pelo menos 1.000 dólares o convite, trará 1,8 milhão de dólares ou mais. O cantor Dave Matthews tem show programado no último evento.

Os lucros obtidos com todos os eventos irão para a campanha de Obama e para o Partido Democrata.

Obama passou meses arrecadando dinheiro para sua campanha de reeleição em um esforço para ter bastante peso para derrotar o provável candidato republicano à Presidência, Mitt Romney, nas urnas em 6 de novembro.

"A declaração a favor do casamento gay pode ajudá-lo a aumentar as doações de partidários de sua base política, que vinham pressionando o presidente a anunciar sua posição, o que Obama havia descrito há tempos como “evoluindo".

A campanha de Obama, com base em Chicago, divulgou na quinta-feira um vídeo sobre os direitos dos homossexuais e um e-mail na noite de quarta-feira em nome do presidente discutiu a sua decisão e encorajou partidários a fazer uma doação.