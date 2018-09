Obama se reúne com assessores para discutir economia

O presidente eleito dos Estados Unidos, Barack Obama, se reúne na manhã desta sexta-feira com conselheiros da área econômica e mais tarde concede sua primeira coletiva de imprensa. É grande a expectativa nesta sexta-feira em torno das próximas nomeações para o futuro governo. Na quinta-feira, o deputado americano Rahm Emanuel aceitou o convite de Obama para assumir o cargo de chefe de gabinete da administração democrata. De acordo com informações da rede de TV americana ABC News, o estrategista de campanha de Obama, David Axelrod, teria sido confirmado para o cargo de principal assessor do futuro presidente, ocupado por Karl Rove e Dan Barlett na administração Bush. Obama agora deve apontar o secretário do Tesouro, que terá a tarefa árdua de administrar a grave crise financeira enfrentada pelo país. Entre os possíveis candidatos para o posto estão o ex-secretário do Tesouro Larry Summers e Paul Vocker, que presidiu o Federal Reserve (Banco Central americano). Encontro Há também especulações de que Obama poderá incluir republicanos em sua administração, como o atual secretário de Defesa, Robert Gates. O correspondente da BBC em Chicago Kevin Connolly disse que o cargo de porta-voz da Casa Branca deverá ser ocupado por Robert Gibbs, que auxiliou ativamente na campanha do democrata. George W. Bush disse que vai se encontrar no início da semana que vem com Barack Obama para discutir temas como a crise financeira e a guerra do Iraque. Em um pronunciamento aos funcionários da Casa Branca na quinta-feira, Bush disse que pediria às autoridades do governo "que informem a equipe de Obama sobre questões políticas, desde os problemas com o setor financeiro à guerra do Iraque". "Eu espero discutir estas questões com o presidente eleito na semana que vem", disse Bush. Na quarta-feira, o presidente parabenizou Obama por sua "vitória impressionante" e prometeu "uma transição suave". BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.