Obras deixam município de Vargem-SP sem água nesta terça

O município de Vargem, no interior de São Paulo, terá o abastecimento de água interrompido nesta terça, 2, das 10 às 17 horas, segundo a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). Serão feitas obras de adequação no sistema de captação de água bruta, o que vai causar a interrupção do fornecimento em todos os bairros da cidade. A retomada do abastecimento está prevista para o período da noite. A empresa recomenda que a população evite desperdícios, principalmente no período em que o abastecimento for cortado.