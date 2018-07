Oi lança banda larga móvel pré-paga para tablets e computadores

Segundo o documento, a companhia oferece quatro pacotes, em variedades diária, semanal e mensal.

A oferta diária conta com franquia de 50MB e custa 1,89 real, e o pacote semanal tem franquia de 100MB e preço de 9,90 reais, afirmou a empresa. Já no caso do serviço mensal, a Oi oferece franquias de 150MB e 500MB, por 29,90 reais e 59,90 reais, respectivamente.

De acordo com a operadora, a velocidade máxima de navegação será de até 1 Mbps no caso de conexão 3G e até 300 Kbps no caso de conexão 2G.

A Oi já oferece pacotes de dados móveis pré-pagos para celulares desde outubro de 2011.

(Por Bruno Federowski)