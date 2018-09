Oito cidades de SC decretam estado de calamidade

De acordo com o boletim, outros 36 municípios decretaram situação de emergência. No total, 91 cidades foram atingidas, afetando 929.927 pessoas. Dessas, 156.465 estão desalojadas (aquelas que podem contar com a ajuda de familiares e vizinhos) e outras 14.825 estão desabrigadas (aquelas que perderam tudo e necessitam de abrigos públicos). Duas pessoas morreram.

Ajuda

A Força Aérea Brasileira (FAB) iniciou ontem uma operação militar de apoio às vítimas das enchentes dos últimos dias em Santa Catarina. Segundo a FAB, já foram transportadas oito toneladas de água potável, medicamentos, cestas básicas e material de limpeza.

Um helicóptero H-34 Super Puma, do 3º Esquadrão do 8º Grupo de Aviação, sediado no Rio de Janeiro, foi deslocado para o aeroporto de Navegantes, usado como base das operações, para a realização de transporte de suprimentos para a cidade de Rio do Sul, uma das mais prejudicadas. Um blackhawk do 5º Esquadrão do 8º Grupo de Aviação também está sendo utilizado.