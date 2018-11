Onda de violência dá trégua em feriado no litoral de SP

"Aqui na orla está tudo normal, o Guarujá está abaixo da média de homicídios do Estado: a média de São Paulo é de 11 para cada 100 mil e aqui foram 9 homicídios. O problema é em alguns bairros da periferia de Vicente de Carvalho, afastados do setor turístico do Guarujá", disse o presidente do Guarujá Convention & Visitors Bureau, Ricardo Roman Júnior, em referência aos seis assassinatos e duas tentativas de homicídio ocorridos em Vicente de Carvalho entre a noite de domingo e a manhã de terça-feira.

De acordo com o Comandante Interino do 21º. Batalhão da Polícia Militar do Guarujá, José Messina Filho, o policiamento deve permanecer reforçado até pelo menos sexta-feira com o objetivo de resgatar a sensação de segurança da população.

"Quando a gente sentir que está voltando à normalidade, começamos a diminuir a intensidade", disse ele, afirmando que Guarujá recebeu policiais de Santos, Cubatão e de um pelotão da Rota, de São Paulo. "A nossa situação não é uma situação tão anormal, o que aconteceu foram fatos graves e depois um monte de boatos que não repercutiram em nenhuma ação de ataque ou de escola ameaçada".