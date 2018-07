Operário morre durante obras no Viracopos, em SP Um deslizamento de terra na obra de construção do novo terminal de passageiros do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP), matou um operário e feriu um outro na manhã desta sexta-feira. De acordo com a concessionária do aeroporto, a Aeroportos Brasil Viracopos, ambos trabalhavam no Consórcio Construtor de Viracopos, contratado para executar a obra.