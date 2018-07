Operário sofre acidente em obra do Itaquerão Um operário caiu de uma altura de oito metros e foi encaminhado a um hospital na manhã deste sábado nas obras do Itaquerão, estádio do Corinthians que vai receber a partida de abertura da Copa do Mundo. A arena, vale lembrar, registrou em novembro do ano passado a morte de dois trabalhadores, vítimas da queda de um guindaste.