Oposição e PDT apresentam 16 emendas em votação do mínimo

Mas segundo o deputado ACM Neto (BA), líder do DEM na Câmara, apenas dois destaques de bancada serão votados nominalmente no plenário na votação desta quarta-feira: o do PSDB, que prevê um reajuste de 600 reais para o mínimo, e o do DEM, que prevê 560 reais.

Na sessão da Câmara para votar o mínimo, o primeiro a falar foi o relator do projeto do governo, o deputado e ex-presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT) Vicentinho (PT-SP), que defendeu o valor de 545 reais. Ele foi alvo de vaias ao defender a proposta. A votação desta quarta-feira é o primeiro teste do governo Dilma Rousseff no Congresso.

Entre as 16 emendas apresentadas, o PSDB e o PPS assinam cada um uma emenda propondo o valor de 600 reais para o mínimo, promessa de campanha do candidato tucano derrotado à Presidência, José Serra.

O PPS ainda encabeça outra emenda defendendo um valor de 580 reais. O DEM é responsável por três emendas com propostas diferentes para o mínimo: uma com o valor de 585 reais, outra de 565 reais e a última de 560 reais.

O deputado Paulo Pereira da Silva (PDT-SP), presidente da Força Sindical, assina uma emenda no valor de 560 reais --valor defendido pelas centrais sindicais.

O PDT não aceitou a pressão do Executivo e do seu presidente licenciado, o ministro do Trabalho, Carlos Lupi, para votar nos 545 reais propostos pelo governo.

A bancado do PSOL apresentou uma emenda pedindo o salário mínimo no valor de 700 reais.

