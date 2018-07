Os destaques de hoje do Estadão Noite

O Estadão Noite desta segunda-feira, 13, traz uma análise do cientista político Marco Antonio Carvalho Teixeira sobre o apoio de Marina Silva à campanha de Aécio Neves no segundo turno. Segundo ele, a neutralidade seria catastrófica para futuras candidaturas. Sem o retorno desejado das propostas de mudança do programa do candidato do PSDB, no entanto, a ex-ministra justificou sua posição a partir da necessidade de 'alternância de poder'. A professora da FGV Direito Marta Machado discorre sobre a proposta de redução da maioridade penal, uma das questões levantadas por Marina antes de finalmente aderir à candidatura tucana.

O colunista Celso Ming parte da vitória de Evo Morales para defender que, com uma boa administração, mesmo políticas nacionalistas e antiliberais conseguem, como foi o caso da Bolívia, equilibrar a economia. E que isso serviria de recado à presidente Dilma, que tomou o caminho oposto, deixando um quadro de avanços miseráveis dos PIBs, inflação próxima do teto da meta e desidratação da indústria.

Cristina Soreanu Pecequilo, autora de 'Os Estados Unidos e o Século XXI' e 'A União Europeia', aproveita o debate de propostas da campanha eleitoral - e as discussões sobre economia e política externa - para discorrer sobre a relevância de acordos como o Mercosul.

Joan del Alcàzar i Garrido, catedrático da Universidade de Valência, na Espanha, aproveita o editorial do NYT, que pede a Obama o fim dos embargos a Cuba, para explicar por que a política norte-americana em relação à ilha acaba acaba legitimando o sistema, sem dúvida obsoleto.

