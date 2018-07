Os destaques do 'Estadão Noite' desta segunda-feira, 19

O Estadão Noite desta segunda-feira, 19, traz a análise do economista e advogado, professor de Administração Pública da Unb e autor de 'Curso de Economia Política' (Atlas), sobre a crise de governabilidade e a recente fala do ministro Marco Aurélio, do STF, sobre o assunto.

Renato Xavier, pesquisador do Programa de Pós-graduação San Tiago Dantas (UNESP, UNICAMP e PUC-SP) em Relações Internacionais, trata da imagem do Brasil no mundo após a repercussão das denúncias de corrupção da Lava Jato.

Dois especialistas comentam a polêmica em torno da fosfoetanolamina sintética: João Manuel Marques Cordeiro, professor da Unesp de Ilha Solteira, e Antonio Britto, presidente-executivo da Interfarma (Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa).

Para completar a edição, o colunista Antero Greco comenta a atuação do Corinthians no Campeonato Brasileiro.

