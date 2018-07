Os destaques do 'Estadão Noite' desta segunda-feira, 4

O Estadão Noite desta segunda-feira, 4, traz a análise da colunista Eliane Cantanhêde sobre a estratégia de defesa de Cardozo em relação ao pedido de impedimento da presidente Dilma.

Celso Ming, por sua vez, trata do impacto das concessões do governo sobre a economia.

José Matias-Pereira, professor de Administração Pública da Universidade de Brasília, discorre sobre o 'jogo do impeachment'.

Jean Marcel Carvalho França, professor titular de História da Unesp de Franca, critica o comportamento da esquerda brasileira.

Para completar a edição, Antero Greco comenta a emocionante reviravolta palmeirense nesse domingo.

O leitor pode baixar a edição, exclusiva para Ipad e aparelhos com sistema operacional Android, a partir das 20h, por meio do aplicativo do Estadão. Assinantes não pagam.