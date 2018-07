Os destaques do 'Estadão Noite' desta sexta-feira, 18

O Estadão Noite desta sexta-feira, 18, traz sete análises de especialistas sobre a crise política no Brasil:

- Rafael Alcadipani, professor de Estudos Organizacionais da FGV-EAESP

- Valdemir Pires, professor de Administração Pública da Unesp de Araraquara

- Fabrício H. Chagas Bastos, professor de Relações Internacionais e Estudos Latino Americanos da Australian National University

- José Matias-Pereira, economista, advogado, e professor de Administração Pública na Unb

- Soraya Lunardi, professora de direito público da Unesp, e Dimitri Dimoulis, professor de direito constitucional da Escola de Direito de São Paulo da FGV

- Jean Marcel Carvalho França, professor de História do Brasil da Unesp de Franca

- Miguel Pereira Neto, advogado sócio do Lacaz Martins, Pereira Neto, Gurevch & Schoueri Advogados

O leitor pode baixar a edição, exclusiva para Ipad e aparelhos com sistema operacional Android, a partir das 20h, por meio do aplicativo do Estadão. Assinantes não pagam.