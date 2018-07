Os destaques do 'Estadão Noite' desta terça-feira, 27

O Estadão Noite desta terça-feira, 27, traz as análises de, economista-chefe da MB Associados, e, professor da Faculdade de Economia da FAAP e associado da Pezco Microanalysis, sobre o rombo nas contas públicas em 2015.

Tiago Lobão e Cristiana Castro, respectivamente, sócio e advogada associada do Leite, Tosto e Barros Advogados, comentam o Regime Diferenciado de Contratação (RDC) para infraestrutura no Brasil.

Matheus de Oliveira Pereira, pesquisador do Programa em Pós-Graduação em Relações Internacionais San Tiago Dantas (Unesp, Unicamp e PUC-SP), comenta o (pouco) debate sobre as medidas para conter o narcotráfico na Argentina.

Para completar a edição, o jornalista esportivo Almir Leite mostra a dependência de cada time em relação aos resultados da Copa do Brasil.

O leitor pode baixar a edição, exclusiva para Ipad e aparelhos com sistema operacional Android, a partir das 20h, por meio do aplicativo do Estadão. Assinantes não pagam.