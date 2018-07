Padilha anuncia mudanças no atendimento do Into, no RJ O Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad (Into), do Rio, passará a ter agendamento de consultas informatizado e cirurgias aos sábados. As medidas, anunciadas nesta quinta-feira pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, pretendem reduzir a longa espera para atendimento e para operações. "O sistema existente hoje para marcação de consultas é arcaico", afirmou Padilha.