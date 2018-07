Padre assessor da CNBB é morto durante assalto no DF

O sumiço do padre começou a ser esclarecido na noite de ontem com a apreensão de um adolescente de 17 anos no bairro Veredas. O menor guiava o carro levado de Gomes um dia antes, em Taguatinga. Segundo a polícia, ele indicou o nome dos outros dois rapazes que participaram do assalto. A dupla foi encontrada na manhã de hoje, no bairro Vila São José, e revelou o local onde o corpo havia sido abandonado. De acordo com a polícia, os criminosos decidiram matar o padre porque um deles fora reconhecido por ele.

Em nota, a CNBB informou estar consternada e lamentou que Gomes, de 31 anos, tenha sido vítima da violência que ansiava combater. "Esperamos confiantes que o crime seja apurado com eficiência e os culpados punidos com Justiça", afirma a entidade, no comunicado. Advogados da CNBB e da Congregação dos Sagrados Estigmas, à qual o padre pertencia, acompanham a investigação.