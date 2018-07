País já registra 36 mortes por gripe suína este ano

Dentre as mortes confirmadas por causa da gripe A, 66,7% (24) dos casos ocorreram na região Norte. Segundo registros no sistema, do total de óbitos confirmados, 41,7% (15) apresentaram pelo menos uma comorbidade referida. O levantamento aponta ainda que 77,8% (26) eram do sexo feminino, 64,3% (18) estavam em idade fértil (15-49 anos) e 61,1% (11) eram gestantes.

No período de 3 de janeiro a 20 de março foram notificados 1.583 casos da doença. Deste total, 16% (255) foram confirmados para a influenza pandêmica no Brasil. A região Sudeste apresenta a maior proporção de casos notificados, com 41,1% (650). Entretanto, a região Norte apresenta a maior proporção de casos confirmados, 61,2% (156), indicando mais intensidade de circulação viral nesta região.