Papais Noéis alemães emitem código de conduta

O grupo de Papais Noéis de Berlim e do estado de Brandeburgo emitiu um código de conduta que proíbe seus membros de fumar e blasfemar enquanto distribuem os presentes de Natal. "Papai Noel não pode fumar enquanto estiver com sua roupa natalina", afirma a organização, em comunicado emitido nesta quarta-feira, 12. Além disso, evitarão xingar ou mostrar mau humor quando chegarem às casas para distribuir os presentes, ou em qualquer outra situação que os identifique com a função. "Papai Noel deve contribuir para a harmonia, a bondade e as boas maneiras", afirma o grupo, que estabelece também normas claras sobre como deve ser o vestuário, assim como a barba, as perucas e outros atributos. A organização dos Papais Noéis de Berlim e Brandeburgo reúne jovens, estudantes universitários, na maioria, que na noite de 24 de dezembro ganham dinheiro distribuindo presentes por encomenda em toda a capital e arredores. O grupo fixou esta espécie de decálogo para preservar as boas tradições e evitar que o espírito natalino se degenere por falta de disciplina.