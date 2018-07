Parentes de dentista assassinado criticam autoridades O corpo do dentista Alexandre Peçanha Gaddy, de 41 anos, queimado durante uma suposta tentativa de assalto em São José dos Campos, no interior de São Paulo, foi enterrado nesta terça-feira no Cemitério Gethsemani, no Morumbi, zona sul da capital paulista. O pai e as irmãs de Gaddy pediram reforço nas investigações da Polícia Civil sobre o crime, que aconteceu no dia 27 de maio, e criticaram a violência no Estado. O dentista morreu na noite de anteontem no Hospital Albert Einstein, também no Morumbi.