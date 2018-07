Peça de Airbus foi encontrada sem a caixa preta O anúncio de que o chassi da caixa preta do voo 447 foi encontrado sem o equipamento que contém os dados que podem esclarecer a queda do avião da Air France foi recebido com ceticismo pelo presidente da Associação dos Familiares de Vítimas do Voo 447, Nelson Faria Marinho.