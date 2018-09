Pelo menos 50 morrem em desabamento no Haiti

Pelo menos 50 pessoas morreram e 120 ficaram feridas no desabamento de uma escola na sexta-feira, 7, em um subúrbio da capital do Haiti, Porto Príncipe. Centenas de pessoas trabalham no resgate dos feridos que ainda estão sob os escombros da escola. Calcula-se que de 200 a 700 crianças estavam no prédio no momento do desabamento. O presidente do Haiti, René Préval, foi ao local para dar apoio aos parentes das vítimas. A escola, chamada La Promesse, é dirigida pela Igreja e fica no subúrbio de Petionville. No local, havia um jardim-de-infância e aulas de primeiro e segundo graus. Ainda não há informações oficiais sobre as causas do desastre, mas notícias dão conta que o andar superior da escola ainda estava em construção. Segundo o correspondente da BBC, Andy Gallacher, moradores afirmaram que a escola foi reconstruída de maneira precária, depois de ter desabado há sete anos. Para o chefe da Cruz Vermelha americana no Haiti, o número de mortos pode aumentar ainda mais. O governo dos Estados Unidos afirmou que enviará especialistas e cães para auxiliar no resgate. A República Dominicana também prometeu enviar helicópteros. "Parece um terremoto", disse o general brasileiro Carlos Alberto dos Santos Cruz, chefe das forças de paz ONU no Haiti. "Há muitas pessoas sob os escombros. Nós não sabemos quantas exatamente, mas havia muitas pessoas tendo aulas no momento", disse Cruz. Segundo testemunhas, o acidente ocorreu às 10h (13h em Brasília). BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.